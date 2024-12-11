Надземный переход на Адмирала Октябрьского может решить проблемы с пробками

В Севастополе вовсю идет установка надземного перехода над спуском по улице Адмирала Октябрьского.

По мнению члена городского архитектурно-художественного совета Валерия Дорошко, это может решить множество проблем, связанных с транспортными потоками и безопасностью пешеходов. Дорошко считает, что замена светофора на надземный переход позволит устранить необходимость в светофорном регулировании на площади Восставших, что, в свою очередь, приведет к снижению пробок, вызванных его работой.

Предлагаемое решение подразумевает, что пешеходы будут использовать новый надземный переход, который будет размещен примерно в 50 метрах ниже существующего перехода от Первой горбольницы. Это изменение должно улучшить транспортную ситуацию и сделать движение более безопасным для всех участников дорожного движения, передает Севастопольская газета.

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Кристина Ветер