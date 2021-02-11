В Севастополе ударили припаркованную машину

ДТП случилось ночью

В Севастополе в ночь на 11 февраля во дворе дома № 19 на улице Колобова неизвестный врезался в уже стоящую машину и скрылся.

Фото выложено в группе «Автопартнер.Крым.Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте. Очевидец сообщил, что от удара машину отбросило вперед на целый корпус. Виновник аварии скрылся.

На машине осталась серьезная вмятина.

В комментариях севастопольцы в очередной раз подняли проблему нехватки парковочных мест и необходимости устанавливать видеорегистратор.

Напомним, в Инкермане, в районе 59-го причала, водитель попытался аккуратно, у края припарковаться, и чуть не нырнул в море.

Ольга Сурикова