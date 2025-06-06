В Севастополе участников СВО «перевели» в начало очереди на жилье

На последнем заседании правительства Севастополя принято решение, благодаря которому теперь молодые семьи, в которых есть участники СВО, будут иметь первоочередное право на получение жилья.

Семьи с участниками СВО даже без детей потеснят в очереди многодетные семьи. С детьми у них будет еще больший коэффициент.

Как уточнил директор департамента капстроя Михаил Иванцив, также упрощается процесс подачи документов на постановку в очередь на жилье. Заявление, по новому документу, можно подать в МФЦ, а на получение самой выплаты — через «Госуслуги».

Сократился до трех дней вместо пяти и срок перечисления получателю средств после подтверждения ему выплаты.

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Ольга Сурикова