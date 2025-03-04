В Севастополе участковым и сотрудникам ППС будут доплачивать из местного бюджета

Сегодня на сессии Заксобрания Севастополя стало известно, что с 1 июля участковым будут выплачивать из регионального бюджета по 15 тысяч рублей, сотрудникам патрульно-постовой службы — по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе своего выступления перед депутатами.

Также уже в этом году запланирован ремонт 10 участковых пунктов.

Также проблему с некомплектом сотрудников полиции планируется решать за счет выделения служебного жилья.

«Сегодня мы смотрим, анализируем наш весь жилой фонд, который есть у нас в оперативном управлении. Понятно, что там квартиры требуют часто ремонта, других мероприятий, но тем не менее, подходящие для участковых квартиры планируем выделять под служебное жилье», — пообещал губернатор.

Кроме того, он призвал привлекать на работу в полицию участников СВО.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя