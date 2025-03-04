Мошенничество с квитанциями на оплату ЖКХ

Мошенники вписывают QR-коды в поддельные квитанции. На них нередко присутствуют лицевой счет, адрес и инициалы плательщика. Однако счет, на который должны поступить деньги, скорее конфиденциальный, без четких данных о том, кому и куда осуществляется перевод.

Роскачество советует при оплате ЖКХ проверять реквизиты платежа, данные плательщика и жилплощади.

Как отметили в организации, отличить поддельные квитанции на услуги ЖКХ от настоящих становится все сложнее. На фальшивых документах размещают поддельный QR-код с реквизитами мошенников — они получат средства, если оплатить такую квитанцию.

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Ольга Сурикова