Следком Крыма проводит проверку по сведениям из соцсетей о серьезной травме матери и ребенка во время родов

Следователи Симферополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении травм матери и ребенку во время родов.

Ранее в соцсетях появился пост жительницы Симферополя о том, что ей разорвали мочевой пузырь во время родов. Она рассказала, что врач ей сильно надавил на живот во время схваток. Пострадал и малыш.

«Сообщается, что в процессе родоразрешения медики применили запрещенные методы извлечения плода, в результате чего у женщины произошел разрыв мочевого пузыря, а младенцу были причинены гематомы. Впоследствии жительница Симферополя проходила длительное лечение», — говорится в сообщении Следкома.

Руководитель ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить обстоятельства по данному факту: изучить обстоятельства протекания беременности, оказанию дородовой помощи и в момент принятия родов, изучить меддокументацию, назначив соответствующие экспертизы.

По результатам проверки, как отмечается, будет принято законное обоснованное процессуально решение.

Ольга Сурикова

Фото: Следком Крыма и Севастополя/t.me/sledcomcrimea