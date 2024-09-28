В Севастополе на пожаре в гараже погиб человек

Сегодня в Севастополе около 18 часов на территории гаражного кооператива «Спутник-1» в районе улицы Астраханская вспыхнул пожар. Огнеборцы МЧС России установили, что из одного гаража идет дым, двери закрыты изнутри.

Вскрыв замок, подали на тушение огня ствол.

Внутри была обнаружена погибшая женщина.

Горели вещи и мебель.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС.

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Ольга Сурикова

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