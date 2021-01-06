В Севастополе теплый Сочельник

Рождественский Сочельник порадует плюсовой температурой

Сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков, сообщает Крымский гидрометцентр.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +12…+14°.

Напомним, 6 января — Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, — последний день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот день православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен особым праздничным настроением.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com