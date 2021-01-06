В Севастополе организован подвоз пассажиров к собору в Херсонесу

Также службу можно будет посмотреть онлайн

В Рождественскую ночь будет организован подвоз пассажиров к Свято-Владимирскому собору в Херсонесе, сообщает пресс-служба правительства города.

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя взял на контроль работу муниципального маршрута №22.

Автобусы будут курсировать до 19:30 6 января. Затем, с 19:30 6 января до 03:00 7 января, автобусами ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» будет организована перевозка людей от поликлиники №2 на улице Ерошенко до парковки музея-заповедника «Херсонес Таврический». Автобусы будут бесплатными.

В правительстве отметили, что в Рождественскую ночь общественный транспорт города будет работать в обычном режиме согласно расписаний.

При этом прямую трансляцию из Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе покажет телеканал «СТВ». Соответствующее поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что с 1 января 2021 года изменится график движения троллейбусных и автобусных маршрутов. Подробнее на sevtrol.ru