В Севастополе дали старт международной акции «Сад памяти»

На Сапун-горе высадили 80 саженцев кедра в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Международная акция «Сад памяти» берет свое начало в 2020 году. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.

Цель акции — ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет было высажено 130 млн деревьев. К мероприятию присоединились

миллионы добровольцев из 78 стран мира.