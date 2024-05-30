В Севастополе стартовали соревнования по спортивному программированию «Код мира»

Сегодня в Севастополе стартовали международные соревнования по спортивному программированию «Код мира», посвященные 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков
Побороться за звание лучших в области IT приехали ребята из России, Белоруссии, Азербайджана, Южной Осетии и Кыргызстана.
В течение трёх дней участники должны будут решить специальный кейс от ведущей IT-компании «Т1». Задача не из легких — создать функциональные продукты, способные решать реальные проблемы.
Общий призовой фонд фестиваля составляет 1 800 000 рублей:
1 место — 400 000 рублей;
2 место — 300 000 рублей;
3 место — 250 000 рублей;
4 место — 200 000 рублей;
5 место — 150 000 рублей;
6-10 места — по 100 000 рублей.
Итоги подведут 1 июня в спортивно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко, 62.
Анна Левина
Фото: Правительство Севастополя