В Севастополе стартовала избирательная кампания: как политические партии готовятся к выборам

19 июля в Севастопольской городской избирательной комиссии подвели итоги выдвижения и регистрации на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва. Документы для регистрации городских списков представили шесть партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», «Новые люди».
В заверенные городские списки избирательных объединений вошли 111 кандидатов, по одномандатным округам зарегистрировано 37. 26 июля состоялась жеребьевка, и уже известно, под каким номером в бюллетене будет значиться та или иная партия.
С момента представления в Севгоризбирком документов о выдвижении стартовала избирательная кампания. Агитационный период в СМИ начнется позже — с 10 августа.
Шансы у партий и кандидатов завоевать новые мандаты разные. Для многих они напрямую зависят от работы здесь и сейчас — до голосования остаётся всего месяц и десять дней.
Не претендуя на анализ, сделаем обзор первого этапа избирательной кампании, опираясь только на открытые источники.
Начнем с номера 1 в избирательном бюллетене — «Коммунистическая партия Коммунисты России». Понять, как они готовятся к выборам в Севастополе, даже в общих чертах невозможно: в интернет-пространстве представлен сайт только «головной» партии. Но и там в разделе новостей за июль нет ни слова ни о регистрации кандидатов в Севастополе, ни тем более о какой-либо их деятельности. Минимум информации и в телеграм-канале: упоминание о регистрации кандидатов и ссылка на сторонний ресурс о результатах жеребьевки. Показательно, что на осуществление своей уставной деятельности региональное отделение КПКР не потратило ни копейки, согласно данным Севизбиркома. С финансами, как и с инициативами, у «Коммунистов России» туго.
Под номером 2 в бюллетене идет Севастопольское региональное отделение «Единой России». Внимание в публикациях на сайте уделено курсам волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи — их проходят в том числе партийцы, плетению маскировочных сетей для СВО. В новостях — мероприятие «День медитации и цигун», веселые старты и другие спортивные мероприятия, посещение действующими депутатами объектов благоустройства, прием граждан сенаторами. Все буднично и размеренно, какие-либо новые инициативы, резонансные вопросы не поднимаются. Возможно, дело сдвинется с момента начала агитации в СМИ, поэтому «единороссы» раньше времени не напрягаются. А может, такое усыпляющее воздействие оказал принятый в самом конце нынешней каденции закон о тишине — как знать.
Номер три — «Новые люди». У реготделения приятный сайт, но последняя новость датирована 11 июля. Оживленнее телеграм-канал, но с новостями тоже не густо: можно узнать о регистрации и жеребьевке, опубликовано предложение обращаться в партию с интересными идеями и предложениями. На этом — всё.
Номер четыре — Севастопольское городское отделение КПРФ. Здесь и на сайте, и в соцсетях, и в телеграм-канале кипит неустанная борьба. За ЦКБ «Черноморец» и танцплощадку, против монастыря в «Херсонесе», партии-«спойлера», олигархов и жуликов всех мастей. Ставка очевидно сделана на проверенный в боях электорат. «Весь мир насилья мы разрушим», но что последует затем — не понятно и не проявлено. Из менее турбулентного — в последнем номере газеты подведены итоги работы фракции в Заксобрании, опубликована предвыборная программа, в Telegram представлены кандидаты в депутаты Заксобрания.
Номер пять — Севастопольское городское отделение ЛДПР. Интересно, что в 2024 году либерал-демократы во всем стали первопроходцами. Первыми подали пакет документов для регистрации городского списка кандидатов в депутаты Заксобрания. Первыми четко сформулировали ключевую тему предвыборной кампании — сохранение семейных ценностей. И отразили ее, опять же первыми, и на предвыборных билбордах, где и молодожены, и семьи с детьми, и «многодетки», и преемственность поколений и традиций, — и в обращениях к горожанам.
На последних стоит остановиться подробнее. Это не «агитки», которые партии сейчас спешно заказывают в типографиях, это обратная связь с севастопольцами, связанная с тревожной тенденцией — резким снижением демографических показателей в городе, что несет угрозу и экономике, и социальной сфере региона. Чтобы переломить ситуацию, нужна своеобразная точка сборки — ее ЛДПР видит в открытии Дворца бракосочетания в центре Севастополя. Мы обратились за комментарием в пресс-службу СГО ЛДПР — там рассказали, что горожане охотно поддержали идею, она им интересна и близка, на сегодняшний день собрано порядка 2 тысячи подписей.
Вторая тема предвыборной кампании ЛДПР тоже связана с обращениями — на этот раз их напрямую формулировали сами севастопольцы. Эти обращения направлены депутатам Заксобрания и касаются болевых точек городской инфраструктуры, здравоохранения, социальной сферы, проблем общественного транспорта, ЖКХ.
Отдельная инициатива, которая освещена на сайте СГО ЛДПР, — о необходимости разработать новую схему парковочных пространств, чтобы избежать в городе транспортного коллапса. Предложены варианты бесплатных перехватывающих парковок и разгрузки хаотичной парковки в севастопольских дворах.
Отметим также, что сайт и особенно телеграм-канал партии очень живые: 6-8 публикаций в день — о сборе гумпомощи, о передаче вездеходов в зону СВО, о конкурсах, новых инициативах и законопроектах. Работа с избирателями очевидна, многообразна и не формальна.
Завершает список в бюллетене номер шесть — «Справедливая Россия — За Правду». Партийцы достаточно активны в соцсети «ВКонтакте», правда, в основном идут перепосты. Гораздо меньше публикаций на сайте, и почти все они связаны с одним из кандидатов в депутаты. Новых инициатив, предвыборного движения, увы, не замечено.
Напомним, что голосование на выборах депутатов Заксобрания Севастополя третьего созыва пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Кроме традиционного голосования на избирательных участках, севастопольцы смогут отдать свои голоса за партии и отдельных кандидатов с помощью дистанционного электронного голосования, а также вне участков и на дому.
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Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина