Экс-главу Красноперекопска и его зама будут судить за получение взятки в особо крупном размере

Экс-главе Красноперекопска и его заму предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что в 2020 году между администрацией и фирмой были заключены контракты на благоустройство города на сумму свыше 89 млн рублей. Через зама мэр выдвинул стоимость своего покровительства в размере 1,5 млн руб. На эти деньги ему был куплен Мерседес. Он его оформил на родственницу.

Теперь на авто наложен арест, проводятся очные ставки. Фигуранты находятся под домашним арестом.

Коррупционные действия выявлены сотрудниками республиканского УФСБ России. Следователем от фигурантов получены явки с повинной.

Устанавливаются иные возможные факты противозаконной деятельности бывших должностных лиц, сообщили в Следкоме.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова