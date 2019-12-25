В Севастополе старшеклассники будут рассказывать малышам о ПДД

Начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополю подполковник полиции Любовь Волкова и председатель севастопольского регионального отделения «Российского движения школьников» Наталья Загородняя подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Главная цель соглашения — совместно обучать детей правилам дорожного движения.
Старшеклассники Севастопольского регионального отделения «Российского движения школьников» будут рассказывать ученикам начальной школы о ПДД и устраивать «минутки безопасности».
Сотрудники ГИБДД будут консультировать и помогать организовывать совместные предприятия, а также предоставлять тематические материалы.
По материалам Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю
Фото: www.youtube.com