В Севастополе старшеклассники будут рассказывать малышам о ПДД

Начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополю подполковник полиции Любовь Волкова и председатель севастопольского регионального отделения «Российского движения школьников» Наталья Загородняя подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Главная цель соглашения — совместно обучать детей правилам дорожного движения.

Старшеклассники Севастопольского регионального отделения «Российского движения школьников» будут рассказывать ученикам начальной школы о ПДД и устраивать «минутки безопасности».

Сотрудники ГИБДД будут консультировать и помогать организовывать совместные предприятия, а также предоставлять тематические материалы.

По материалам Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

Фото: www.youtube.com