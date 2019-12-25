Образование

Севастопольский студент стал победителем турнира Госкорпорации «Росатом»

25-12-2019
выпускающий редактор
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Студент Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета Кирилл Манжула стал победителем IX Турнира молодых профессионалов «ТеМП», который ежегодно проводит Госкорпорация «Росатом». 

В финал турнира прошли 142 участника, а в первом этапе участововало более 2000 тысяч студентов из различных регионов РФ. 

Члены жюри изучили портфолио авторов самых актуальных и перспективных проектов. Учитывались также   научная и социальная активность молодых профессионалов, участие в отраслевых и вузовских проектах, рекомендации предприятий и вузов. 

На третьем этапе «ТеМПа» участники прошли онлайн-тестирование на числовые и вербальные способности, знание ценностей Росатома, английского языка и атомной отрасли, решали предметные задачи и кейсы.

В отборочных мероприятиях турнира приняли участие более 60 экспертов из электроэнергетического, научного, инжинирингового, топливного и других дивизионов. 

Лучшим, по мнению жюри, был признан проект «Система мониторинга нагрузок инженерных сооружений» в направлении «Новые материалы и производственные технологии».  Разработка решает проблемы внезапного разрушения конструкций и соответствует принципу нулевого травматизма.

В команду-победительницу кроме студента СевГУ вошли студенты ведущих вузов страны: НИЯУ МИФИ, СПбПУ, УрФУ, ВолгГТУ, БИТИ НИЯУ МИФИ и ННГАСУ. 

Директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева подчеркнула, что работа финалистов на этом не заканчивается, впереди их ждут не менее яркие и интересные практики, стажировки и, конечно, трудоустройству в организации Росатома. 

По материалам Управления информационной политики и PR СевГУ (и фото)

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