В Севастополе станет еще теплее

Сегодня, 5 января, в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11°, сообщает Крымский гидрометцентр.

На выходных станет еще теплее, а днем температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла.

В субботу, 6 января, в городе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, утром и днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+14°.

В воскресенье, 7 января, также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +14…+16°.

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