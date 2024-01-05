Силами ПВО сбита ракета «Нептун» над Черным морем

5 января около 12.30 по московскому времени пресечена средствами ПВО была сбита противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону объектов на территории России, сообщили в министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», — сообщили в ведомстве.

По информации минобороны, сегодня ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и один беспилотник над территорией Краснодарского края.

В четверг, 4 января, в результате атаки ВСУ на Крым и Севастополь силами ПВО были сбиты 10 ракет, сообщили в министерстве обороны РФ.