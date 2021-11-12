Легко ли в Севастополе стать водителем?

Когда лучше всего приходить на экзамены?

В Севастополе существует около 20 автошкол, средний чек обучения колеблется в районе 35-40 тысяч рублей, но получение заветных прав приравнивается уже к выигрышу в лотерею. Сотрудники ГАИ тщательно проводят отбор кандидатов в водители, а с апреля 2021 года сложности добавила еще и новая процедура проведения практиче­ского экзамена.

Автомобиль спасет от коронавируса

Машина в нынешней коронавирусной жизни стала не просто средством передвижения, но и средством самоизоляции и спасения от переполненного общественного транспорта, в котором редко кто надевает маски и соблюдает дистанцию.

Такого мнения придерживается и Максим – пока еще будущий автовладелец. В комментариях нашему изданию он рассказал, что мысль о покупке личного авто у него появилась, когда он подсчитал, как дорого ему обходится проезд в общественном транспорте, а еще на какие риски приходится идти каждый день, сталкиваясь там с возможными переносчиками коронавируса.

«Езда в своей машине, естественно, снизит риски чем-то заболеть», — уверен собеседник «Севкора».

Но быстро получить права у него не получилось. За обучение в автошколе будущий водитель отдал 35 тысяч рублей, но сдать практический экзамен с первого раза не посчастливилось. Им было предпринято две попытки и обе провальные. Желающих получить заветные права оказалось в городе немало. Он уже на себе узнал, что такое «пробки» в ГАИ. «Большая очередь на сдачу экзамена, и за полгода мне назначили экзамен только два раза», — отметил Максим.

Для подготовки к каждому практическому экзамену ему приходилось брать дополнительные уроки с инструктором.

«В Севастополе очень строго принимают экзамены, особенно после внесения изменений в законодательство и ПДД», — поделился молодой человек своими наблюдениями.

И с его мнением согласятся многие. В Севастополе один из самых низких процентов успешной сдачи экзамена на права с первого раза по всей России. И такой показатель сохраняется с 2015 года, когда выяснилось, что экзаменационные требования к претендентам на водительское удостоверение в России заметно жестче, чем в Украине.

Глава общественной организации «Севастопольский союз автомобилистов» Александр Бельский также констатировал, что такие показатели не новшество этого года.

«Как только мы вступили в Россию в 2014 году, сразу такая статистика и пошла, по Севастополю и был такой низкий процент сдачи практического экзамена с первого раза», — отметил он.

Каждый четвертый

В городском управлении ГАИ нам сообщили, что, согласно статистики, практический экзамен с первой попытки в 2019 году сдали 37,5% желающих получить права, в 2020 году – 36,5%, а вот в 2021 году этот показатель стал еще ниже – 27,6%. Процент сдачи с первой попытки теоретического экзамена держится практически на одном уровне – около 76%.

«Анализируя допущенные на экзаменах ошибки, можно сказать, что одной из причин низкого процента сдачи является недостаточный уровень подготовки кандидатов в водители, который в большей степени зависит от самого кандидата в водители, насколько ответственно он подойдет к учебному процессу. Простыми словами: не прогуливать занятия, изучать правила дорожного движения, так как для допуска к участию в дорожном движении необходимо показать соответствующие навыки управления транспортным средством и знания правил дорожного движения», — отметили в городском УМВД.

При этом в ГИБДД Севастополя не делят ошибки на грубые или негрубые. Каждая может стоить жизни.

В комментарии нашему изданию в ведомстве рассказали, что распространенными серьезными ошибками при проведении практического экзамена являются непредоставление преимущества в движении во время перестроения, проезда перекрестков, развороте, проезде пешеходных переходов, неправильно выбранный боковой интервал, который не обеспечивает безопасность движения. Имеют место факты проезда на запрещающий сигнал светофора. В основном это происходит при повороте, направление которого регулируется дополнительной секцией светофора. При совершении каждой из этих ошибок, в соответствии с Административным регламентом, экзамен считается несданным.

Часто допускаются ошибки при выполнении элементов парковки задним ходом, забывают включить указатели поворотов, либо включают их не заблаговременно, т.е. в момент совершения маневра.

Еще сложнее сдать экзамен сейчас на «механике». Сотрудники ГАИ отмечают неуверенное пользование автомобилем с механической трансмиссией, которое проявляется в резком старте (рывке, пробуксовке) при начале движения, резком торможении при отсутствии необходимости предотвращения ДТП, отсутствии плавности движения ТС (толчки, дергания), включении неверной передачи при движении.

Сложности в сдаче экзамена добавило и принятие нового регламента в апреле этого года, одним из нововведений стал отказ от проверки знаний водителя-новичка на автодроме и увеличение времени сдачи вождения по дорогам города.

К чему приводит столь жесткий отбор? Для будущих водителей это оборачивается дополнительным стрессом, потерей времени и необходимостью приходить на повторный экзамен по 5-6 раз. А очереди на пересдачу могут растягиваться на несколько месяцев. А ведь, если вождение не будет успешно пересдано в течение полугода, независимо от обстоятельств, все три экзамена нужно сдавать заново.

Оправдана ли строгость?

По социальным сетям гуляют истории, что есть те, кто, испугавшись строгости севастопольских сотрудников ГАИ, выбирают для сдачи экзамена другие города Крыма или материка. Данную информацию подтвердил нам и руководитель Севастопольского союза автомобилистов.

«Не могу сказать, что это сплошь и рядом. Если человек знает Симферополь, то ему и проще сдать. А, бывает, приезжает, смотрит, не знает город, и опять возвращается к нам. Это все-таки единичные случаи. Большая масса, конечно, сдает по месту, кто со второго-третьего, а кто с шестого-седьмого раза», — рассказал Бельский.

Он тоже знает, что о севастопольских стражах безопасности на дорогах отзываются, как об очень строгих. Но это не повод, чтобы жаловаться или не учиться.

«В Севастополе строгие сотрудники ГИБДД. Они не прощают ни малейшей ошибки. Строгие и справедливые. Мы им иногда, шутя, говорим: «Ребята, будьте подобрее», — добавил Бельский.

При этом он подчеркнул, что многое на самом деле зависит от знаний и настроя самого ученика. У кого-то проблемы дома или на работе накладывают отпечаток на готовность правильно себя вести на дороге. Влияет и возраст экзаменуемого. Молодежь, как правило, быстрее сдает, а кому за 50 – бывает тяжело и правила выучить.

«А бывает человек увидел сотрудника ГАИ в форме, с погонами, в фуражке и все — растерялся, руки трясутся», — приводит общественник еще возможные причины неудачных попыток при сдаче экзаменов.

«Были случаи у нас, когда на 8 марта все девушки сдавали экзамен с первого раза. У всех было хорошее настроение. Вообще на праздник у всех всегда хороший настрой: Новый год, 8 марта, День полиции. Они тоже люди, их тоже нагружают и что в конечном итоге влияет на отношение к экзаменуемому», — раскрыл Бельский секрет, когда лучше всего приходить на экзамен.

В свою очередь, в городском ГАИ добавили, что в Севастополе всего 6,3% аварий происходят по вине водителей со стажем менее двух лет. Возможно, такой низкий процент обусловлен именно принципиальной строгостью при проверке практических навыков. При этом правоохранители кандидатам в водители пожелали более спокойно относиться к процессу проведения экзамена, четко и уверенно выполнять все маневры и действия, подлежащие проверке.

Ольга Сурикова