Расстрелянный в Севастополе мусоровоз принадлежит компании «Чистый город»

Как удалось выяснить «Севкору», расстрелянный сегодня из пневматического оружия в районе Фиолентовского кольца, мусоровоз принадлежит компании «Чистый город».

«Мы крайне обеспокоены этой ситуацией. Для нас она однозначно неординарная, но мы продолжаем работать в штатном режиме и обеспечивать своевременный и качественный вывоз бытовых отходов. Мы искренне благодарны правоохранительным органам, которые сработали настолько оперативно. Особые слова признательности хочу выразить начальнику УМВД по Севастополю, генерал-майору полиции Павлу Ивановичу Гищенко», — отметила в комментарии нашему изданию директор «Чистого города» Ирина Панасюк.

По ее словам, руководство предприятия и весь коллектив поддерживает водителя в этой тяжелой для него психологической ситуации, а также искренне надеется, что виновник инцидента будет наказан по всей строгости закона.

«Руководство и сотрудники нашей компании искренне рады, что водитель не пострадал в этом чрезвычайном происшествии. Но мы видим, что происходит, когда в школах и университетах расстреливают детей. Все эти преступные игры с оружием нужно прекращать!» — считает Панасюк.

Напомним, сегодня утром в Севастополе неизвестный на автомобиле KIA в районе Фиолентовского кольца шесть раз выстрелил из пневматического оружия по водительской кабине мусоровоза, сам водитель чудом не пострадал.

Злоумышленника оперативно задержали правоохранители, им оказался 34-летний местный житель.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова