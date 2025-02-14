Чудо в Магеллановом проливе: Горбатый кит проглотил и выплюнул молодого чилийца

У берегов Чили горбатый кит проглотил каякера, пока потрясенный отец снимал все это на видео.

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Инцидент произошел 8 февраля на крайнем юге Чили. Сначала 24-летний Адриан Симанкас почувствовал сильный удар по спине, выбивший его из надувного каяка. Затем он оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — поделился ощущениями молодой человек в телефонной беседе с изданием Pais.

Он не мог понять, что произошло, пока его с силой не выбросило на поверхность. Как отмечается, Симанкас спасся невредимым, и если бы не тот факт, что его отец запечатлел необычное происшествие на видео, его рассказ мог бы показаться недостоверным.

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