Какая погода будет в Севастополе на этой неделе

Жители смогут наслаждаться теплой весной

В Севастополе сегодня, 10 мая, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +17…+19°.

В среду, 11 мая, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18°.

В четверг, 12 мая, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +18…+20°.

В пятницу, 13 мая, температура днем понизиться до +15°. Также без осадков.

Ветер будет 8 м/с.

На выходных, 14-15 мая, температура воздуха будет держаться на уровне +16°.

Ветер 7-8 м/с. Осадков не ожидается.

Фото: Юрий Кондратьев