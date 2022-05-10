Какая погода будет в Севастополе на этой неделе

Жители смогут наслаждаться теплой весной
В Севастополе сегодня, 10 мая, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер северный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +17…+19°.
В среду, 11 мая, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18°.
В четверг, 12 мая, переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +18…+20°.
В пятницу, 13 мая, температура днем понизиться до +15°. Также без осадков.
Ветер будет 8 м/с.
На выходных, 14-15 мая, температура воздуха будет держаться на уровне +16°.
Ветер 7-8 м/с. Осадков не ожидается.
Фото: Юрий Кондратьев