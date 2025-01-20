В Севастополе создадут молодежное правительство, чтобы подготовить молодых людей к руководящим позициям.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что победители конкурса будут работать с членами правительства и стажироваться.

Участвовать могут жители города в возрасте от 14 до 35 лет, дополнительного финансирования не потребуется.

Конкурс начнется 30 января и продлится до 10 марта, а первое заседание пройдет до 31 марта. Это поможет укрепить кадровый резерв и развивать молодежную политику.

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Кристина Ветер