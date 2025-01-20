Контракт на реставрацию театра имени Луначарского был расторгнут

Стало известно о расторжении контракта на реставрацию театра имени Луначарского, стоимость которого изначально оценивалась в 2 млрд рублей.

Заказчиком является «Единая дирекция капитального строительства». Принято решение о расторжении из-за того, что компания-исполнитель, ООО «Смартстрой», не уложилась в сроки первого этапа и не предоставила проект реставрации, который должен был быть готов аж в декабре 2023 года.

Завершить модернизацию театра подрядчик должен был до конца 2025 года, но даже к концу 2023 года не выполнил необходимые проектные работы.

Почти 90 млн рублей московская фирма должна вернуть, а севастопольцам придется ждать еще дольше, прежде чем увидеть обновленный театр.

Фото Анны Корниловой