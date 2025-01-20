Роспотребнадзор снял с продажи аромаингаляторы после обращения депутата ЛДПР Ивана Сухарева, который выразил беспокойство о растущем интересе школьников к этой продукции. В интернете появилось много роликов, где учащиеся вдыхают пар из аромаингаляторов, а исследования выявили опасные вещества, вредящие здоровью.

Сухарев отметил, что меры были приняты для защиты детей. Роспотребнадзор указал, что многие аромаингаляторы некорректно сертифицированы и не имели необходимой информации на русском языке.

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул важность запрета аромаингаляторов для защиты здоровья детей и призвал к более широкой политике обеспечения безопасной среды.

ЛДПР будет продолжать следить за продажей этой продукции, а Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил охрану детского здоровья как приоритет работы парламента.

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Кристина Ветер