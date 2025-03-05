В Севастополе сотрудница решила обогатиться за счет денег босса

В Севастополе молодая девушка может оказаться за решеткой из-за нежелания возвращать чужие деньги.

К 23-летней работнице обратился ее начальник с обычной просьбой заказать в интернет-магазине необходимые товары. Для этих целей девушке было переведено на карту 27 тысяч рублей.

Чуть позже необходимость в покупках пропала и бизнесмен сообщил, что средства нужно вернуть. Однако девушка решила оставить их себе. Она некоторое время обманывала работодателя, а затем крылась с деньгами.

Оперативники задержали подозреваемую. На девушку возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

Фото: создано shedevrum.ai