В Севастополе сотрудник ДИЗО продавал схемы расположения свободных земельных участков для «ветеранов боевых действий» и «детей войны»

Специалист Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя осужден за передачу третьим лицам схем расположения свободных земельных участков, предназначенных для граждан льготных категорий.

Он признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Установлено, что ему были известны логины и пароли от учетных записей должностных лиц Департамента в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Пользуясь ими, в период с января 2021 года по апрель 2024 года, он составил 32 схемы расположения свободных земельных участков в разных районах Севастополя, предназначенных для «ветеранов боевых действий» и «детей войны». Схемы он продавал третьим лицам для дальнейшей переуступки права аренды данных участков.

У него конфисковано более 1 млн рублей, полученные от его деятельности и изъятые в его автомобиле сотрудниками ФСБ.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать определенные должности на государственной службе в течение двух лет.

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Ольга Сурикова