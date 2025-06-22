В Севастополе состоялся Чемпионат города по пляжному регби среди мужчин

Спорт
22-06-2025

Соревнования проходили на стадионе пляжных видов спорта «Парк Победы».

По итогам состязаний золото завоевал клуб «Баркас». Серебро у команды «Бастион», бронза – у  «Шторма».

Замыкают турнирную таблицу команды  «Север»,»ЧВВМУ» и «Ураган»

Мероприятие посетили почётные гости, среди которых начальника отдела спорта высших достижений Управления спорта г. Севастополя Никита Дмитриев и координатор вида спорта «Регби» Центра спортивной подготовки сборных команд г. Севастополя Сергей Огарь.

Фото: Анна Корнилова

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