В Крыму появился эксклюзивный лавандовый квас. Осталось не более полутора месяцев, чтобы им насладиться.

В короткий промежуток времени цветения лаванды на полуострове можно попробовать необычный квас из этого цветка. Его создал ремесленник из Бельбекской долины Алексей Смышляев по старинной технологии «белого» кваса.

К основе из овса, мёда и изюма добавляет разнообразные травы, цветы, ягоды, фрукты и специи. А вот подогрев и дрожжи — не использует. Брожение происходит при комнатной температуре. Примечательно, что газирование осуществляется внутри самой бутылки.

Автор напитка отмечает, что квас полностью натуральный, действительно «молодильный» и богат про- и пребиотиками. Как и всякий летний напиток, его следует хранить и подавать охлажденным.

У лавандового кваса легкий освежающий вкус и он хорошо утоляет жажду. Кроме того, Алексей Смышляев создает квас из роз, шафрана, мяты, брусники, малины, клубники и тархуна. Однако удовольствие не из недешевых: за бутылку 0,33 литра необычного натурального напитка придется заплатить 300 рублей.

Фото: Алексей Смышляев

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