Около 150 верующих совершили традиционное восхождение на гору Пахкал-Кая

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в день празднования всех святых, в земле Русской просиявших, был совершен традиционный крестный ход.

Уже более 20 лет подряд во второе воскресенье после Троицы священнослужители и прихожане поднимаются на 1137 метров над уровнем моря, совершают водосвятный молебен и возносят молитвы о Святой Руси.

Место крестного хода выбрано неслучайно: еще в X веке на вершине горы находился монастырь, позднее ставший крепостью княжества Феодоро. После захвата полуострова османами укрепление было заброшено. В XVIII столетии на горе появился православный храм, который ныне утрачен. С 2010 года на его месте находится православный крест.

По материалам пресс-службы Крымской митрополии

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