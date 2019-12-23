В ДКР представили премьеру «Сказка о хрустальной туфельке»

22 декабря на главной сцене Дворца культуры рыбаков состоялась премьера спектакля «Сказка о хрустальной туфельке».

«Наша волшебная новая сказка дарит всем детям и взрослым веру в любовь, добро и настоящие чудеса», — отметила директор ДКР Татьяна Зенина.

История о Золушке предстала перед зрителем в новой увлекательной постановке, режиссером которой выступила заслуженный работник культуры Республики Крым Юлия Курлыкова.

Атмосферу праздничного торжества во Дворце обеспечивали заслуженный артист Севастополя Дмитрий Морозов, лауреат Международных конкурсов Мария Мандзий, ведущие актеры народного театра драмы «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий и Анастасия Гончарова, участники детской театральной студии «А-ФИШкА» (руководитель Светлана Городничева), образцового ансамбля бального танца «Мириданс» и народного ансамбля эстрадного танца «Мистериум», а также артисты театральной студии «Город С».