На выходных целый ряд севастопольских улиц останутся без света

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Севастопольэнерго.

В частности, сегодня с 13:00 до 15:00 не будет света в СНТ «Колос» и «Колос», 68.

С 14 по 15 сентября с 08:30 до 17:30 электроэнергии не будет по следующим адресам: ул. Коммунистическая, 38-А, 15-А, 17–35 , ул. Симферопольская, 2, 15, ул. Сафронова, 6-14, 13-15, ул. Харьковская, 9.

С 14 по 15 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет в Любимовке (ул. Речная, пай 402- 404, 36-А, 36-Б, 36-В, 2, 21-А, пай 283, 7-А, 1-В, 1-7, 7-17, 2;пер. Речной, 2-Б, 37; ЗАО Софьи Перовской, 293, 402, 675, 383).

В первой половине дня в воскресенье, 15 сентября, света не будет с 09:00 до 12:00 по ул. Михайловская, 19, 23, 21; по ул. Симонок, 50.

С 13:00 до 15:00 по ул. Горпищенко, 29; по ул. Паршина, 2-А, 2, 5-23(нечет), 29; 11-А; по ул. Цибулько, 8-10 (чет), 51.

С 15 по 18 сентября с 08:30 до 17:30 ожидается отключение электроэнергии по адресу: ул. 1-я линия Бомбор, 5-А,7-11;ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет), 32-40(чет), 53-97(нечет); ул. Пластунская, 66/1,48-80(чет), 96, 35-65(нечет), 100-А, 98,104;ул. Стрелковая, 2-22(чет), 1-23.

Дарья Тимофеева

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