В Севастополе соединили Вечные огни городов-героев и городов воинской славы

Для факела из Севастополя были взяты частицы пламени на Малаховом кургане, Сапун-горе, мемориале «Солдат и матрос» и памятнике павшим в годы Гражданской войны.

Также факелоносцы доставили на площадь Нахимова огонь из Керчи, Феодосии, Анапы и Мелитополя. Все они слились в единый Вечный огонь юга России.

Его доставят в Санкт-Петербург, где пройдет заключительная церемония проекта по слиянию Вечных огней в единую чашу воинской славы России.

Фото: Музей обороны Севастополя

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