Член СПЧ Ева Меркачева показала зубы Адольфа Гитлера

Его челюсть хранится в архиве Федеральной службы безопасности. Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь в другом месте остатки дней.

Зубы фюрера хранят в коробочке от папирос «Гвардейские».

По словам Евы Меркачевой, в 2002 году в архив приезжал известный американский ученый-стоматолог. «Неожиданно — никого он не предупреждал заранее — он достал рентгеновский снимок. Это был тот, который сохранился у профессора Блашке. Он сверил его с имеющей челюстью. Совпадение было полное», — отметила Меркачева.

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