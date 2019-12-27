В Севастополе собрали около 13 млрд налогов

Исполнение доходной части бюджета города Севастополя по налоговым доходам на 26 декабря текущего года составило почти 13 млрд рублей, до итогам года ожидается поступление налогов в сумме более 13,5 млрд рублей.

Это на 1,6 млрд рублей (или на 14% ) больше, чем в 2018 году.

Основной прирост: по налогу на доходы физических лиц – на 700 млн рублей, или на 9%, по налогу на имущество организаций – более чем на 200 млн рублей, или в 2 раза, по акцизам – около 350 млн рублей, или на 53%, по налогу по упрощенной системе налогообложения – свыше 200 млн рублей, или на 21%, и по налогу на прибыль организаций – порядка 200 млн рублей, или на 12%.

Исполнение плановых назначений по налоговым доходам ожидается на уровне свыше 100 %.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: www.kommersant.ru