Город

В Севастополе собрали около 13 млрд налогов

27-12-2019
выпускающий редактор
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Исполнение доходной части бюджета города Севастополя по налоговым доходам на 26 декабря текущего года составило почти 13 млрд рублей, до итогам года ожидается поступление налогов в сумме более 13,5 млрд рублей. 

Это на 1,6 млрд рублей (или на 14% ) больше, чем в 2018 году.

Основной прирост: по налогу на доходы физических лиц – на 700 млн рублей, или на 9%, по налогу на имущество организаций – более чем на 200 млн рублей, или в 2 раза, по акцизам – около 350 млн рублей, или на 53%, по налогу по упрощенной системе налогообложения – свыше 200 млн рублей, или на 21%, и по налогу на прибыль организаций – порядка 200 млн рублей, или на 12%.

Исполнение плановых назначений по налоговым доходам ожидается на уровне свыше 100 %.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя 

Фото: www.kommersant.ru

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