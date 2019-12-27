В аэропорту Симферополь состоялось новогоднее представление

Более сотни детей стали участниками новогоднего представления, организованного для юных пассажиров и гостей аэропорта Симферополь. Дед Мороз, Снегурочка и популярные мультипликационные организовали веселые игры. Дети увидели выступление настоящего иллюзиониста, шоу мыльных пузырей, научный спектакль с химическими опытами и получили приятные подарки.

Юные пассажиры в терминале аэропорта Симферополь поучаствовали в мастер-классах по аквагриму и изготовлению новогодних игрушек, разукрасили общее новогоднее полотно. Партнер аэропорта Симферополь Пивобезалкогольный комбинат «Крым» устроил для детей дегустацию сладких напитков.

Представление завершилось масштабным хороводом вокруг установленной в пассажирском терминале новогодней елки и совместным фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь» (и фото)