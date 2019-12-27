Севастопольцев призывают сдавать пластик в переработку

Общественная организация «Севастопольские мамы» совместно с сетью магазинов «Чистый дом» проводят экологическую акцию по сортировке бытовых отходов.
В магазинах сети «Чистый дом» разместят контейнеры для сбора пластика, закупленные общественниками. Сдавать можно только пластик с маркировкой HDPE и 02 (полиэтилен низкого давления: канистры, крышки для бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии).
Список адресов, где севастопольские мамы уже ставят картонные боксы:
- ул. Корчагина,19б к1
2. пр. Героев Сталинграда,39
3. ул. Косарева,1
4. ПОР,67
5. Щербака,1/2
6. Щербака,1/3
7. пр. Победы,38
8.ул. Ковпака,3
9.пр. Острякова,60
10.пл. Восставших,8
Централизованных мест для сдачи полиэтиленовых пакетов с маркировкой PP5 пока в Севастополе нет.
По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы» (Яна Михайлова)