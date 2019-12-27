Севастопольцев призывают сдавать пластик в переработку

Общественная организация «Севастопольские мамы» совместно с сетью магазинов «Чистый дом» проводят экологическую акцию по сортировке бытовых отходов.

В магазинах сети «Чистый дом» разместят контейнеры для сбора пластика, закупленные общественниками. Сдавать можно только пластик с маркировкой HDPE и 02 (полиэтилен низкого давления: канистры, крышки для бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии).

Список адресов, где севастопольские мамы уже ставят картонные боксы:

ул. Корчагина,19б к1

2. пр. Героев Сталинграда,39

3. ул. Косарева,1

4. ПОР,67

5. Щербака,1/2

6. Щербака,1/3

7. пр. Победы,38

8.ул. Ковпака,3

9.пр. Острякова,60

10.пл. Восставших,8

Централизованных мест для сдачи полиэтиленовых пакетов с маркировкой PP5 пока в Севастополе нет.

По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы» (Яна Михайлова)