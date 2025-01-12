В Севастополе собрали 500 мешков с загрязненным грунтом

В Севастополе добровольцы и волонтеры продолжают участвовать в чистке пляжей от мазута.

В настоящее время одной из самых сложных задач является вывоз мешков с загрязненным грунтом с труднодоступных пляжей, куда можно добраться только по морю и только при благоприятных условиях.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сегодня спасательная служба Севастополя с помощью катера вывезла 60 мешков с пляжа «Баунти» и 50 мешков с «Царского» пляжа на мысе Фиолент, содержащих загрязненный мазутом грунт. Основная часть мешков была успешно вывезена.

В Каче также продолжаются работы: волонтеры и спортсмены из Федерации бокса продолжают переносить тяжелые мешки с грязным грунтом на лодки. Объем работы там значителен: уже собрано почти 500 мешков с загрязненным грунтом, и работа будет продолжена и завтра.

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Кристина Ветер