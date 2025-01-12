В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Спасатели сообщают о штормовом предупреждении и опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12-13 января.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером, 12 января, ночью и утром 13 января в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

Местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.

Усиление северо-восточного ветра 10-15 м/c, порывы до 18 м/c.

Что касается Севастополя, то 13 января ожидает мокрый снег. За окном по прогнозам +3 градуса, порывы ветра утром достигнут до 10 м/c, днем 7 м/c.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер