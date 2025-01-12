«Севкор» участвовал в уборке пляжа от мазута

Корреспонденты «Севкора» не остались в стороне и также приняли участие в уборке пляжа от мазута. Чем больше осознанных людей будет принимать участие в спасении экологии, тем быстрее мы все вместе справимся с этой бедой.

За день удалось собрать большой пакет на 20 литров с камнями, испачканными мазутом и водорослями. Исходя из собственного опыта, рекомендуем приобрести садовый савок, которым удобно соскребать мазут с камней.

Работать лучше, конечно, не в одиночку. Один человек держит мешок, другой засыпает в него грунт с мазутом. Если держать мешок одному, это крайне неудобно. Он склеивается и процесс уборки замедляется.

Перчатки хорошо иметь прорезиненные, в других перчатках мазут все равно протекает и попадает на кожу.

Обязательно надевать респираторы, так как запах есть и он резкий, дышать им опасно для здоровья.

Собирать мазут лучше в небольшие мешки, а затем их уже складывать в большой, чтобы не таскать его за собой.

И, конечно, не забывайте об экипировке.

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Кристина Ветер