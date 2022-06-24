В Севастополе отремонтируют два шоссе и начнут проект третьего

Выделены деньги из госбюджета

Правительство России из резервного фонда выделило Севастополю 450 млн рублей на дополнительный ремонт дорог — еще 23 км. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на заседании правительства города.

Выделенные средства планируется направить на ремонт Фиолентовского и Монастырского шоссе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание пешеходной сети на Монастырском шоссе.

«Еще раз организуйте выезд на Монастырское шоссе, где уже начали ремонт тротуаров. Люди говорили, что пройти невозможно. Надо сделать обустройство временных проходов, обеспечить безопасность. Сделайте встречу с жителями и учтите все их пожелания», — подчеркнул он.

В ходе заседания правительства губернатор также поручил департаменту транспорта опубликовать предварительный список дорог, которые подлежат инвентаризации.

«Нужно, чтобы там были поименно указаны дороги, которые мы планируем распределить по категориям: будут они общего пользования или останутся в рамках благоустройства. Люди должны посмотреть и понять, есть там их долгожданный объект или нет. Этот перечень дорог мы обследуем, посмотрим и примем решение», — сказал Развожаев.

Кроме того, в 2022 году начнется проектирование Лабораторного шоссе.

«Транспортный узел на Лабораторном шоссе и Генерала Мельника вызывает беспокойство у севастопольцев. Поэтому планируем в этом году приступить к проектированию и определить оптимальный способ решения этого вопроса», — отметил руководитель ведомства.

Он добавил, что на эти цели будет направлено 28 млн рублей.

Ольга Сурикова