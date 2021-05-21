Херсонес проигнорирует сбор мелочи на суды с общественниками

Официально комментировать акцию по сбору мелочи руководство Херсонеса комментировать не намерено

Редакция одного из севастопольских изданий объявила сбор мелочи для дирекции музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые должны покрыть издержки музея в связи с судебными тяжбами с севастопольскими общественниками.

В частности, журналисты утверждают, что дирекция музея пытается через суд возместить моральный и материальный ущерб от общественников, критикующих работы по благоустройству заповедника.

В самом Херсонесе как-либо реагировать на сбор мелочи для руководства музея не намерены.

«У каждого своя личная точка зрения, мы – официальное учреждение культуры, какая тут может быть позиция. Просто позиция: нравится нам это или не нравится, мы так не работаем. Если бы это был вопрос законности, это другое дело, а тут высказывать личное суждение, естественно никто не будет», — отметила начальник отдела по развитию музея Альбина Тищенко.

На вопрос будет ли руководство музея принимать банки с мелочью, Тищенко затруднилась дать однозначный ответ: «Не знаю по процедуре передачи собранных средств, я не уточняла этот момент, но все будет в рамках закона».

Дарья Тимофеева

Фото: https://chersonesos-sev.ru/