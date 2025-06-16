В Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры

Об этом сообщили в Департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.

Еженедельно проводится наблюдение за динамикой стоимости базовых продуктов — мясом, молоком, хлебобулочными изделиям и плодоовощной продукцией.

Напомним, что в спальных районах города проводится шесть постоянных ярмарок «Выходного дня» для поддержки местных сельхозпроизводителей. Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка предоставляются бесплатные места крестьянско-фермерским хозяйствам и товаропроизводителям. Кроме того, организуются масштабные ярмарки, где представляют свою продукцию не только севастопольские предприниматели, но и товаропроизводители из Запорожской и Херсонской областей, Краснодарского края.

Контролируется соблюдение условий меморандума о взаимопонимании, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена «нулевая» или «минимальная» торговая наценка на ряд социально значимых товаров. С начала года список товаров расширен до 46 пунктов, а количество торговых точек –до 109.

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