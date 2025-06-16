По Городам-Героям пройдет патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Сегодня в Севастополе стартовал автопробег «Дорогами Победы», посвящённый 80-летию Великой Победы и поддержке участников специальной военной операции.

Автопробег, ознаменовался торжественным митингом, с возложением цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов и к мемориальным стелам Городов-Героев.

В составе делегации — депутаты Законодательного Собрания города.

Маршрут проложен по городам боевой славы, Городам-Героям, по тем местам, где ковался подвиг советского народа и где был переломлен ход Великой Отечественной войны.

Автопробег «Дорогами Победы» — это почётная акция, инициированная депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Впервые она прошла в 2022 году, и теперь маршрут начинается с нашего славного Севастополя.

«Это путь памяти, уважения и гордости. Маршрут начат с земли, где каждый камень пропитан героизмом, чтобы напомнить: история Великой Отечественной — это живое наследие, которое мы обязаны передать молодёжи», — рассказал заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Илья Журавлев.

Впереди — тысячи километров и десятки памятных мест: Волгоград, Орел, Елец, Смоленск, Хатынь, Минск, Брест. Каждая остановка — это живой разговор поколений, живая связь между прошлым и будущим.

Фото Анны Корниловой

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