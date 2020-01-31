В Севастополе открыли после ремонта библиотеку им. Анны Ахматовой

В Севастополе после капитального ремонта открылась библиотека им. Анны Ахматовой по ул. Вакуленчука,9.

В ходе капитального ремонта были полностью заменены коммуникации, напольное покрытие, вставлены пластиковые окна, смонтирован подвесной потолок. Также приобретена новая специализированная мебель, компьютерное и проекционное оборудование, интерактивная панель для проведения лекций и экскурсий.

На ремонт библиотеки было выделено около трех миллионов рублей.

В настоящее время фонд библиотеки имени Анны Ахматовой насчитывает порядка 27 тысяч экземпляров и обслуживает более двух тысяч читателей в год.

Учреждение полностью соответствует стандартам «Доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и требованиям современного «Модельного стандарта работы общедоступных библиотек».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (фото)