Правительство Севастополя борется с многоквартирными домами на землях ИЖС

Город Городское хозяйство
16-11-2022
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Сегодня, 16 ноября, прошло заседание градостроительного совета, на котором члены совета рассмотрели ряд проблемных домов.

Большинство вопросов касалось застройки участков предназначенных под индивидуальное жилищное строительство многоквартирными домами.

Тут глава города Михаил Развожаев в очередной раз озвучил принцип, по которому дома построенные в украинский период или по украинским документам остаются, а вот те постройки, строительство которых было начато после 2014 года, будут снесены.

Так, например, дом № 12 по улице Брусничной построен на земле ИЖС и имеет 25 дольщиков, однако в связи с тем, что дом был построен в украинский период, а также при его строительстве соблюдены технические условия на подключение сетей, было принято решение признать его индивидуальным домом и не сносить.

Похожая ситуация у дома № 61 по улице Новороссийской. Он был также построен в украинский период и имеет 14 дольщиков. Тем не менее, как сообщил застройщик, украинские документы позволяли ему построить дом на несколько квартир.

Совет решил оставить дом при условии присоединения к нему земельного участка, на котором будет выполнена парковка и детская площадка. Также застройщика обязали выплатить 200 тыс рублей за проект сноса его дома, который подготовил департамент городского хозяйства ранее.

Другая судьба постигла дом № 80 по улице Генерала Мельника, где  люди выплатили застройщику около 50 миллионов рублей для строительства многоквартирного дома на земле ИЖС.

Так как дом строился с 2019 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев настоял на том, что оставить его невозможно. Дом будет снесен, а против застройщика возбуждено уголовное дело.

Но принцип принятия украинских документов не сработал в отношении участка по улице Гавена, где уже успели присвоить пустому месту номер дома. Там в украинское время был выделен участок под строительство многоквартирного дома. Однако уже в российском правовом поле такое строительство будет признано уплотнительным. В связи с чем решили искать альтернативный по стоимости участок, на который спорную землю и обменяют.  

Напомним, в Севастополе снесли торговые ряды овощного рынка 5 километра. На этом месте будут строить здание Севастопольского городского суда.

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