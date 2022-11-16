Правительство Севастополя борется с многоквартирными домами на землях ИЖС

Сегодня, 16 ноября, прошло заседание градостроительного совета, на котором члены совета рассмотрели ряд проблемных домов.

Большинство вопросов касалось застройки участков предназначенных под индивидуальное жилищное строительство многоквартирными домами.

Тут глава города Михаил Развожаев в очередной раз озвучил принцип, по которому дома построенные в украинский период или по украинским документам остаются, а вот те постройки, строительство которых было начато после 2014 года, будут снесены.

Так, например, дом № 12 по улице Брусничной построен на земле ИЖС и имеет 25 дольщиков, однако в связи с тем, что дом был построен в украинский период, а также при его строительстве соблюдены технические условия на подключение сетей, было принято решение признать его индивидуальным домом и не сносить.

Похожая ситуация у дома № 61 по улице Новороссийской. Он был также построен в украинский период и имеет 14 дольщиков. Тем не менее, как сообщил застройщик, украинские документы позволяли ему построить дом на несколько квартир.

Совет решил оставить дом при условии присоединения к нему земельного участка, на котором будет выполнена парковка и детская площадка. Также застройщика обязали выплатить 200 тыс рублей за проект сноса его дома, который подготовил департамент городского хозяйства ранее.

Другая судьба постигла дом № 80 по улице Генерала Мельника, где люди выплатили застройщику около 50 миллионов рублей для строительства многоквартирного дома на земле ИЖС.

Так как дом строился с 2019 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев настоял на том, что оставить его невозможно. Дом будет снесен, а против застройщика возбуждено уголовное дело.

Но принцип принятия украинских документов не сработал в отношении участка по улице Гавена, где уже успели присвоить пустому месту номер дома. Там в украинское время был выделен участок под строительство многоквартирного дома. Однако уже в российском правовом поле такое строительство будет признано уплотнительным. В связи с чем решили искать альтернативный по стоимости участок, на который спорную землю и обменяют.

Напомним, в Севастополе снесли торговые ряды овощного рынка 5 километра. На этом месте будут строить здание Севастопольского городского суда.