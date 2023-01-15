В Севастополе Следком и прокуратура подключились к проверке потасовки учителя и школьников

Полиция Севастополя прокомментировала видео, появившееся в Интернете, на котором видно, как мужчина применяет физическую силу к несовершеннолетнему. Речь шла, что инцидент произошел в одной из школ города.

«Предварительно установлено, что 11 января текущего года между учащимися 8-го класса одной из городских школ произошел конфликт, во время которого один из школьников пригрозил ударить своего одноклассника ручкой в лицо», — отмечается в сообщении пресс-службы городского УМВД.

Очевидцем инцидента стал учитель математики, который вмешался в конфликт и силой попытался забрать ручку у ученика.

По данному факту проводится проверка, действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка.

Также проверку по данному факту проводит Следком и прокуратура. В Следкоме подчеркнули, что будет дана оценка действиям педагогического состава, обстановке в семьях указанных учеников и мерам, принимаемым органами профилактики.

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Ольга Сурикова