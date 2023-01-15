В Севастополе восьмиклассник после стычки с учителем попытался задушить пятиклассника

В Севастополе совсем недавно начались проверки после появившегося видео, на котором была запечатлена потасовка учителя и ученика восьмого класса одной из школ города. И вот снова появилось видео, где этот же подросток напал на мальчика младшего класса.

В первый раз, как уже сообщалось, он пытался ручкой проткнуть своего одноклассника, но ему помешал учитель. В этот раз, по словам матери пострадавшего, он напал на пятиклассника. Мальчик в этот день готовился выступать на школьном празднике. Но обидчик напал на него около столовой, повалил и начал душить. Детей разняли, младшеклассника забрала мама. Она же и написала заявление в полицию.

При этом издание Mash пишет, что отец агрессивного подростка пояснил поведение своего сына тем, что у него «накопилась злость на других детей, а учителя этого не пресекают». А в школе рассказали, что таким злым мальчик стал только с декабря, до того был тихим. Откуда у него появилась склонность насилию пока выясняется.

Ольга Сурикова