В Севастополе сиделка обворовала свою подопечную

В Севастополе задержана сиделка, подозреваемая в краже 10 тысяч рублей у своей подопечной. Похищенные деньги она потратила на продукты и алкоголь.

Установлено, что 83-летняя севастопольская пенсионерка по объявлению наняла в качестве сиделки 43-летнюю местную жительницу. Во время одного из дежурств сиделка похитила из конверта со сбережениями 10 тысяч рублей и скрылась, сообщили в пресс-службе полиции города

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова