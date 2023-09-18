В Севастополе сиделка обворовала свою подопечную

Происшествия
18-09-2023
Комментариев нет

В Севастополе задержана сиделка, подозреваемая в краже 10 тысяч рублей у своей подопечной. Похищенные деньги она потратила на продукты и алкоголь.

Установлено, что 83-летняя севастопольская пенсионерка по объявлению наняла в качестве сиделки 43-летнюю местную жительницу. Во время одного из дежурств сиделка похитила из конверта со сбережениями 10 тысяч рублей и скрылась, сообщили в пресс-службе полиции города

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: Севастопольского военного пенсионера обокрала приезжая сиделка

Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *