Через Крымский мост возобновлено регулярное автобусное сообщение 

Через Крымский мост с 16 сентября возобновлено регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

«В связи с возобновлением движения после восстановления пролетного строения автодорожной части Крымского моста с 0.00 часов 16 сентября 2023 года автобусные регулярные перевозки пассажиров в межрегиональном сообщении будут производиться в/из направлении крымского полуострова в штатном режиме через мост», – сказано в сообщении.

Теперь автотранспортные компании должны это учесть в организации перевозок и составлении расписаний.

Напомним, ранее регулярное сообщение было отменено из-за повреждения пролета моста в июле.

Ольга Сурикова