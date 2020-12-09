В Севастополе штрафуют за парковку на газонах

Жалобы граждан тоже проверены

В Севастополе провели проверку соблюдения правил парковки и незаконного размещения автомобилей на газонах.

Как сообщил по время очередного рейда и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сотрудники управления административно-технического контроля зафиксировали 46 фактов. Составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Вынесены постановления о назначении административных наказаний на сумму 61,5 тыс. рублей. Эти деньги должны пополнить бюджет города.

Также, как сообщает пресс-служба правительства, также проведены проверки и по жалобам граждан в районе Вакуленчука, 17-19. Нарушителям выписаны соответствующие уведомления и размещены на лобовых стеклах автомобилей.

В уведомлении содержится информация о нарушении, адрес, куда собственник транспортного средства должен прибыть для составления протокола об административном правонарушении, указывается перечень необходимых документов.

Евгений Горлов подчеркнул, что при обращении в Департамент городского хозяйства касательно нарушений правил парковки необходимо предоставлять фотофиксацию автомобиля, госномер, дату, время и место размещения транспортного средства.

«Отсутствие таких данных препятствуют продолжению производства и является основанием для отмены постановления о назначении административного наказания. В целях пресечения административных правонарушений указанная в обращении граждан территория будет включена в маршруты мониторинга должностных лиц», – отметил руководитель горхоза.

В пресс-службе напомнили, что 8 сентября вступил в силу Указ о наделении должностных лиц Департамента городского хозяйства полномочиями фиксировать правонарушения за парковку в зеленых зонах. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей для физических лиц, 10 тыс. рублей для должностных лиц и 30 тыс. рублей – для юридических лиц.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя